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Красноярцы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Общество

22 июня — День памяти и скорби

Красноярцы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
Иллюстрация: Вадим Кофман, krskstate.ru
День памяти и скорби, Красноярск

Красноярск, 22 июня 2019, 10:16 — REGNUM  В Красноярске 22 июня, в День памяти и скорби, на Мемориале Победы прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, красноярцы отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие первые лица края и Красноярска, депутаты, члены совета Гражданской ассамблеи, представители краевых ветеранских организаций, военнослужащие, студенты и школьники.

Память погибших почтили минутой молчания и троекратным ружейным салютом.

Напомним, по данным краевого правительства, за время войны на фронте побывали 455 тысяч человек. Из них не вернулись домой 168 тысяч. В Красноярском крае было сформировано около 40 воинских формирований, в том числе 119-я стрелковая бригада, первой в регионе ушедшая на фронт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, проходят и в других регионах страны. Например, в Забайкалье провели митинг, в Твери зажгли «Свечу Памяти», а калужане отправились в автопробег.

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День памяти и скорби
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