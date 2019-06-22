В Забайкалье провели митинг, посвященный Дню памяти и скорби

Чита, , 09:32 — REGNUM Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, в Забайкалье проходят мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны. Одним из них стал митинг, организованный на мемориале трудовой и боевой славы забайкальцев. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе забайкальского губернатора.

Обращаясь к участникам митинга, среди которых были ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, представители вооруженных сил Российской Федерации, руководитель Забайкальского края Александр Осипов отметил, что День памяти и скорби — одна из самых печальных дат в истории государства.

Александр Осипов «День начала войны — день, когда жизнь у каждого из людей нашей страны изменится навсегда. Были разрушены судьбы людей, погибли миллионы. Особое уважение тем, кто принимал участие в боевых действиях, воевал, низкий поклон — ветеранам войны, особое уважение детям войны, вечная память погибшим», — сказал глава региона.

В завершение участники митинга и почетные гости возложили цветы к вечному огню, отдав дань памяти ушедшим из жизни участникам Великой Отечественной войны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в Забайкалье впервые проходит военно-патриотическая акция «Горсть памяти». На территории строящегося парка «Патриот» в городе Кубинка Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет возведен главный храм вооружённых сил. На территории храмового комплекса создается галерея «Дорога памяти». Почётное место в галерее займёт земля, собранная с воинских захоронений погибших и умерших защитников Отечества в годы войны, расположенных во многих уголках России, в том числе и Забайкальском крае.

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