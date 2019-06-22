Годы уходят, но память жива — в Ингушетии прошел День памяти и скорби

Магас, , 08:52 — REGNUM В Ингушетии прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, посвященные 78-летию начала Великой Отечественной войны. На Мемориале памяти и славы в Назрани утром 22 июня состоялась церемония возложения цветов. Накануне в домах культуры республики прошли вечера памяти и тематические вечера «Мы не дадим забыть Героев имена», «Помним, верим, не забудем», «Годы уходят, но память жива», пишет интернет-газета «Ингушетия».

Скорбной для всех народов России дате посвящены и мероприятия, прошедшие в Ингушском государственном музее краеведения и в Национальной библиотеке. Жители республики смогли познакомиться с фотодокументами, представленными в экспозиции выставки «Вспомним всех поименно» и на книжно-иллюстративных выставках «Мы помним», «Грозно грянула война».

Напомнил жителям Ингушетии о начале войны и спектакль театра юного зрителя «Когда падает снег», который был показан 21 июня. Ставшие уже легендарными кинофильмы «Брестская крепость» и «Белорусский вокзал» будут демонстрироваться 22 июня в Центре культурного развития города Магаса.

Не останутся в стороне от своих земляков в этот ставший трагическим для советстких людей день и представители ингушских диаспор в городах России. Они 21−22 июня возложат цветы к памятным плитам с именами уроженцев Ингушетии, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня памяти и скорби представители Ингушетии побывали в белорусском городе Бресте. Они возложили венки к могилам защитников Брестской крепости, среди которых несколько десятков ингушей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе миннаца. Делегация во главе с вице-премьером Марет Газдиевой и и. о. министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Русланом Мизиевым встретились с главой города Брест Александром Рогачуком и обсудили вопрос увековечения памяти ингушей, погибших при защите крепости.