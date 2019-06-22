Дагестан станет пилотным регионом в реализации проекта «Земский учитель»

Махачкала, , 08:43 — REGNUM Республика Дагестан выступит пилотным регионом в реализации проекта «Сельский (земский) учитель». Первоначально в нем примут участие 50 наиболее востребованных педагогов-предметников, сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Все участники проекта получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей на покупку или строительство жилья. Такая мера социальной поддержки призвана привлечь специалистов на работу в сельских школах. При этом они должны отработать там не менее пяти лет.

На совещании по вопросу реализации указанного проекта вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова рассказала о дефиците педагогических кадров в республике. Особенно остро, по её словам, ощущается нехватка учителей иностранных языков. Это, как подчеркнула Омарова, недопустимо с учётом того, что в скором времени ЕГЭ по английскому языку станет обязательным.

«Ежегодно в нашей республике по педагогическим направлениям выпускается порядка двух тысяч студентов, в том числе около 500 — по направлениям высшего образования. При трудоустройстве они не идут работать по профессии, и это серьёзная проблема. Нужны дополнительные меры по стимулированию педагогов», — подчеркнула вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию проекта «Земский учитель» в 2019 году в Дагестане направят 50 млн рублей. Эти средства будут направлены из резервного фонда республиканского правительства.

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