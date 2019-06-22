В Дагестане обвиняют в хулиганстве депутата

Избербаш, Дагестан, , 08:41 — REGNUM Уголовное дело о хулиганстве возбуждено против депутата городского собрания дагестанского Избербаша Набигуллы Магомедова. В настоящее время подозреваемый решением суда отправлен под домашний арест, сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Установлено, что 15 мая у Магомедова случился конфликт с работниками городской коммунальной службы, а именно двумя водителями спецтехники. Выясняя отношения, депутат вёл себя агрессивно, угрожал и выражался нецензурной бранью. Кроме того, депутат достал свой травматический пистолет и его рукояткой разбил ветровое стекло экскаватора и пытался нанести удары водителю.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Цунтинского района ДагестанаШамиль Магомедовподозревается в избиении местного жителя и причинении ему легкого вреда здоровью. По данным следствия, чиновнику не понравилось, что потерпевший находится в стенах районной администрации, и он потребовал от мужчины покинуть помещение. Последний не подчинился, после чего подозреваемый нанес своему оппоненту удары по лицу и голове.

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