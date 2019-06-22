В День памяти и скорби в Дагестане зажгли «Свечу памяти»

Махачкала, , 08:33 — REGNUM В преддверии Дня памяти и скорби вечером 21 июня в городах и районах Дагестана состоялись патриотические акции «Завтра была война» и «Свеча памяти». Главной точкой мероприятий стала столица региона — Махачкала.

Акция «Завтра была война» прошла в парке культуры и отдыха имени Ленинского Комсомола. Перед Вечным огнем ветераны, представители власти и правоохранительных структур, а также школьники и студенты зажгли свечи как символ вечной памяти о жертвах Великой Отечественной Войны.

Здесь звучали песни военных лет и рассказы о страшном для всего советского народа дне — 22 июня 1941 года. Память погибших участники акции почтили минутой молчания, а после возложили цветы к подножию монумента Воину-освободителю и на аллее дагестанцев-героев. В завершении акции в небо были запущены шары со словами «Любим. Помним. Гордимся».

В парке имени 50-летия Октября, у мемориала Борцам за власть Советов, прошла всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти». Вместе с жителями республики и ветеранами участие в ней приняли члены правительства и парламента, представители силовых структур и духовенства, а также байкерский клуб «Ночные волки Дагестана».

Собравшиеся вспомнили скорбную дату и минутой молчания почтили память погибших в дни самой кровопролитной войны в истории всего человечества. После митинга состоялось зажжение свечей, выставленных в виде даты — 1941−1945 годы.

Патриотические мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли не только в Махачкале, но и в других районах республики. Так, в городе Дербенте митинг памяти погибшим на полях сражений состоялся у памятника воинам 345-ой дагестанской стрелковой дивизии. Для собравшихся студенты музыкального училища спели патриотические песни, а школьники и воспитанники детских садов прочитали стихи. В конце состоялась церемония возложения цветов к памятнику воинам и зажжение символических свечей.

Напомним, 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Именно в этот день 1941 года, ровно 78 лет назад, германские войска перешли границу СССР и атаковали советские города. В течение долгих 1418 дней миллионы людей на полях сражений и в тылу приближали победу над фашистскими оккупантами, в том числе и ценой собственной жизни.

По всей стране проходят памятные мероприятия, одна из наиболее частых — «Свеча памяти». Данная всероссийская акция стартовала в 2019 году и с тех пор проводится ежегодно. Её участники зажигают свечи в память павших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.

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