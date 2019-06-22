Суббота, 22 Июня 2019 года
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В Москве ожидается до +33°C и дожди с грозами

Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе 22 июня

Москва, 22 июня 2019, 05:56 — REGNUM  Температура воздуха в Москве в субботу, 22 июня, поднимется до 33 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу, днём столбики термометров в столице покажут +31…+33°C, по области ожидается +28…+33°C.

При этом синоптики обещают переменную облачность, юго-западный и западный ветер скоростью 5−10 метров в секунду. Местами возможны кратковременные дожди с грозами, при этом порывы ветра могут усиливаться до 12−17 метров в секунду.

Предстоящей ночью в Москве ожидается +16…+18°C, по области +13…+18°C. Местами продолжатся дожди и грозы.

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