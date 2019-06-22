Массовая депортация мигрантов в США начнется 23 июня

Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов с их последующей депортацией, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, рейды пройдут в десяти городах Соединенных Штатов, включая Чикаго, Хьюстон, Майями и Лос-Анджелес. Предполагается, что депортация затронет около двух тысяч семей нелегальных мигрантов. В то же время ряд мэров городов, в которых будет проводится операция, отказался сотрудничать с ICE. Например, мэр Чикаго Лори Лайтфут отказал федеральной службе в доступе к базе данных чикагской полиции. С аналогичной позицией выступил и глава департамента полиции Лос-Анджелеса, а также мэр Хьюстона Сильвестр Тёрнер.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент США Дональд Трамп анонсировал депортацию «миллионов нелегальных мигрантов». По его словам, Соединенные Штаты в скором времени начнут массовые депортации мигрантов на родину.

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