Суббота, 22 Июня 2019 года
05:57:39 МСК

Массовая депортация мигрантов в США начнется 23 июня

Общество

Мэры американских городов отказываются сотрудничать с Иммиграционной и таможенной полицией

Вашингтон, 22 июня 2019, 05:57 — REGNUM  Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов с их последующей депортацией, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, рейды пройдут в десяти городах Соединенных Штатов, включая Чикаго, Хьюстон, Майями и Лос-Анджелес. Предполагается, что депортация затронет около двух тысяч семей нелегальных мигрантов. В то же время ряд мэров городов, в которых будет проводится операция, отказался сотрудничать с ICE. Например, мэр Чикаго Лори Лайтфут отказал федеральной службе в доступе к базе данных чикагской полиции. С аналогичной позицией выступил и глава департамента полиции Лос-Анджелеса, а также мэр Хьюстона Сильвестр Тёрнер.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент США Дональд Трамп анонсировал депортацию «миллионов нелегальных мигрантов». По его словам, Соединенные Штаты в скором времени начнут массовые депортации мигрантов на родину.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп анонсировал выдворение «миллионов нелегальных мигрантов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить