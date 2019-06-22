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«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»

Общество

Изменения в расписание внесены из-за неблагоприятного прогноза погоды

«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево»

Москва, 22 июня 2019, 02:17 — REGNUM  Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В частности, отменены рейсы в Минск, Ригу, Хельсинки, Вильнюс, Прагу и обратно. Также отменены внутренние рейсы в Саратов, Уфу, Нижний Новгород, Ставрополь, Челябинск, Казань, Пермь, Волгоград и обратно.

Кроме этого, перенесено время вылетов в «Шереметьево» рейсов из Тбилиси, Вены, Штутгарта, Екатеринбурга, Волгограда.

Напомним, ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе на 22 июня из-за дождя.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на вечер 22 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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