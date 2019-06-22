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Скончался экс-президент Кипра Димитрис Христофиас

Общество

Политик скончался на 73-м году жизни

Никосия, 22 июня 2019, 02:18 — REGNUM  Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас скончался на 73-м году жизни, сообщает кипрское правительственное бюро печати и информации.

Сообщается, что незадолго до кончины Христофиас испытывал проблемы со здоровьем. В частности, его госпитализировали 18 мая из-за проблем с дыхательной системой, в его лечении принимали участие иностранные специалисты. Соболезнования в связи с кончиной политика высказал действующий президент Кипра Никос Анастасиадис.

Димитрис Христофиас занимал пост президента Кипра с 2008 по 2013 годы. До этого он семь лет являлся лидером кипрского парламента. В 2010 году Христофиас был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие отношений между Кипром и Россией.

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