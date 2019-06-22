Российские туристы получат компенсации за сорванный отдых в Грузии

Москва, , 01:52 — REGNUM Российские туристы могут рассчитывать на компенсацию затрат на отменённые туры в Грузию в связи с приостановкой авиасообщения между станами. Об этом заявила телеканалу «Рен ТВ» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она напомнила, что в соответствии с российским законодательством, в случае введения федеральными органами власти запрета на продажу туров и осуществление регулярных рейсов, туристам возвращают сумма, равная полной стоимости отменённого тура.

В случае если отдых был прерван, компенсация выплачивается в сумме, пропорциональная той части тура, которую отдыхающий не смог получить, уточнила Ломидзе.

При этом она отметила, что выплата компенсаций не будет моментальной — на проведение всех необходимых процедур может уйти порядка десяти дней.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля авиасообщение с Грузией. В этот срок все граждане России должны быть вывезены с территории Грузии.

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