Суббота, 22 Июня 2019 года
02:34:55 МСК

Российские туристы получат компенсации за сорванный отдых в Грузии

Общество

Россия с 8 июля приостанавливает авиасообщение с Грузией

Российские туристы получат компенсации за сорванный отдых в Грузии
Vicuna R
Пляж Батуми

Москва, 22 июня 2019, 01:52 — REGNUM  Российские туристы могут рассчитывать на компенсацию затрат на отменённые туры в Грузию в связи с приостановкой авиасообщения между станами. Об этом заявила телеканалу «Рен ТВ» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она напомнила, что в соответствии с российским законодательством, в случае введения федеральными органами власти запрета на продажу туров и осуществление регулярных рейсов, туристам возвращают сумма, равная полной стоимости отменённого тура.

В случае если отдых был прерван, компенсация выплачивается в сумме, пропорциональная той части тура, которую отдыхающий не смог получить, уточнила Ломидзе.

При этом она отметила, что выплата компенсаций не будет моментальной — на проведение всех необходимых процедур может уйти порядка десяти дней.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля авиасообщение с Грузией. В этот срок все граждане России должны быть вывезены с территории Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: В АТОР оценили количество российских туристов в Грузии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить