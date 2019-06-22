В АТОР оценили количество российских туристов в Грузии

Москва, , 01:38 — REGNUM На территории Грузии в настоящее время находятся несколько тысяч отдыхающих из России, большая часть из которых — самостоятельные туристы. Об этом сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её словам, самостоятельных туристов в Грузии приблизительно в 2 — 2,5 раза больше, чем клиентов туроператоров. Ломидзе отметила, что до 8 июля все они должны вернуться в Россию.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила журналистам, что за 2018 год Грузию посетили 1,7 млн российских граждан. Туристы из России находятся на третьем месте среди въезжающих в Грузию иностранцев.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля авиасообщение с Грузией. В этот срок все граждане России должны быть вывезены с территории Грузии.

Документ был подписан после того, как на официальную делегацию из России, прибывшую в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия, напали радикалы из прозападной грузинской оппозиции.

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