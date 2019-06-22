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В Москве прошла акция «Свеча памяти» — фоторепортаж

Общество

Накануне Дня памяти и скорби в Москве прошла акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны

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В Москве прошла акция «Свеча памяти» — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зажжение свечей в память о погибших в Великой Отечественной Войне

Москва, 22 июня 2019, 08:29 — REGNUM  В Москве 21 июня прошла акция «Свеча памяти», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Акция проводится ежегодно с 2009 года, она приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны. В 2019 году «Свеча памяти» началась в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе столицы.

«Неслучайно для проведения мероприятия был выбран Елоховский собор, ведь именно тут зажглась первая свеча. Храм подлежал закрытию, но именно в день последней службы 22 июня сюда пришла страшная весть о начале войны. И с той самой минуты в соборе проводились служения с участием прихожан с верой в победу», — рассказала участница акции, зампред Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия»).

После службы в кафедральном соборе автоколонна с участниками акции посетила Московскую соборную мечеть и Мемориальную синагогу, где также почтили память погибших за Родину.

Вторая часть «Свечи памяти» состоялась в Парке Победы на Поклонной горе. Там ветераны войны и труда, труженики тыла, члены общественных организаций и другие участники акции возложили цветы к мемориальному памятнику и вечному огню. Память погибших советских солдат почтили минутой молчания.

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regnum author Дарья Антонова
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День памяти и скорби
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