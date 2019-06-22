Движение в центре Москвы перекроют на выходных

Москва, , 00:42 — REGNUM Движение на ряде улиц в центре Москвы будет перекрыто в выходные дни 22 и 23 июня в связи с проведением массовых мероприятий и ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В частности, улица Ильинка полностью закрыта для проезда автомобилей до 6 часов утра 24 июня в связи с проведением работ по комплексному благоустройству улицы и прилегающих переулков.

В связи с закрытием на реконструкцию участка Филёвской линии Московского метрополитена в течение двух дней будет закрыт поворот с Большой Дорогомиловской улицы на площадь Киевского Вокзала.

В воскресенье, 23 июня, в связи с проведением митинга Либертарианской партии в поддержку журналиста Ивана Голунова будет перекрыта улица Маши Порываевой на участке от Каланчевской улицы до Докучаева переулка, а также проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

В мэрии рекомендовали автомобилистам заранее планировать маршруты объезда закрытых участков.