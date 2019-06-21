Дочь погибшего на войне в 1942 году солдата впервые услышала голос отца

Зуевский район, Кировская область, , 23:30 — REGNUM Московские школьники — добровольцы архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, сынок…» передали жительнице Кировской области дочери старшего лейтенанта Сергея Карина, погибшего под Сталинградом в 1942 году, его фотографию и запись голоса, сделанную военным корреспондентом за месяц до гибели. Об этом рассказал руководитель проекта, учитель истории Константин Тимченко.

По его словам, в рамках проекта ученики школы №185 ищут в архивах фотографии, хронику и аудиозаписи голосов, чтобы передать родственникам погибших солдат. В этом случае школьники нашли запись танкистов, деланную прямо на поле боя в ноябре 1942 года.

«О прошедшем бое рассказывает командир танка Сергей Кононович Карин и его башенный стрелок, они погибли через месяц, в декабре 1942 года под Сталинградом. Мы приехали в Суну (Кировская область), где живет дочь героя Любовь Генералова, которая никогда не знала отца, и устроили ей свидание с папой», — передаёт слова учителя ТАСС.

Он подчеркнул, что 80-летняя женщина впервые в жизни увидела фотографию отца, услышала его голос, узнала его биографию и то, что он был награждён двумя орденами. Также семье передали капсулу с землёй с братской могилы танкиста, присланную волгоградскими поисковиками

Лейтенант, командир тяжелого танка КВ Сергей Карин, погиб в декабре 1942 года под Сталинградом. Его дочери было два года, отца она совсем не помнит. В семье не сохранилось писем с фронта и нет ни одной его фотографии. Мать также ничего не рассказывала про папу. Долгие годы лишь короткая запись в «Книге Памяти» связывала старшего лейтенанта Карина с его родными.

Московские школьники провели большую исследовательскую работу в фондах РГАФД (Российский государственный архив фонодокументов), затем в Центральном архиве Министерства обороны России.

Тимченко уточнил, что в проекте принимают участие 30 школьников. Найденные материалы поисковики лично стараются передать родственникам погибших воинов, в случае необходимости встречи в другом городе билеты на поезд ребятам покупают родители. В течение четырёх лет родственникам погибших передали 50 обнаруженных кино‑ и фотофрагментов.

«Но голос мы передали только второй раз, таких записей очень мало в архивах, всего несколько сотен», — заключил педагог и добавил, что передача голоса стала одним из самых ярких моментов проекта.

«Бабушка вытирала слезы. Для нас это был важный, эмоциональный, полный впечатлений день», — поделился Тимченко.

ИА REGNUM напоминает, проект в школе №185 реализует Московский городской поисковый центр «Поискового движения России». Движение объединяет более 42 тыс. поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. За шесть лет работы Движения, его участниками были подняты останки более 120 тыс. советских солдат и офицеров, установлены более 6 тыс. имен и судеб защитников Отечества.