Директор автосимулятора GRID 2019: Я ненавижу транзакции

Бирмингем, Великобритания, , 23:02 — REGNUM Кристофер Смит, возглавляющий в Codemasters проект предстоящей перезагрузки игры GRID, заявил в интервью журналистам, что он ненавидит микротранзакции. Об этом 21 мая сообщил портал GamingBolt.

«Нет, я ненавижу микротранзации», — сказал разработчик, когда его спросили о том, появятся ли они в игре. Он подчеркнул, что компания не собирается взимать плату за новые треки — их получат все геймеры. При этом если игрок не захочет покупать дополнение, в котором будут новые машины, раскраски и новые карьеры, но хочет сыграть в мультиплеер, он сможет арендовать машину за внутриигровую валюту.

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Напомним, релиз автосимулятора GRID 2019 запланирован на 12 сентября 2019 года. Оригинальная игра Race Driver: GRID вышле в мае 2019 года на платформах PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo DS и ПК.

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