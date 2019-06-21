Пятница, 21 Июня 2019 года
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СМИ: Трамп изнасиловал журналистку при помощи нижнего белья

Общество

Дело было «всего» 25 лет назад...

СМИ: Трамп изнасиловал журналистку при помощи нижнего белья
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 21 июня 2019, 22:51 — REGNUM  Журналистка издания Elle Джин Кэррол заявила о том, что 25 лет назад Дональд Трамп изнасиловал её при помощи нижнего белья, сообщает 21 июня New York Magazine, опубликовавший отрывок из её будущей книги.

По утверждению Джин Кэррол, 25 лет назад миллиардер Трамп завлёк её в магазин нижнего белья и изнасиловал в примерочной.

По версии Кэррол, она не стала обращаться в полицию, опасаясь адвокатов Трампа.

При этом она отметила, что не только Трамп посягал на её «женскую честь».

Будут ли описаны в книге все прочие случаи изнасилований Джин Кэррол, не уточняется.

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