Роскомнадзор дал инструкции по использованию нецензурной брани

Москва, , 22:01 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ответила шеф-редактору издания Znak. com Дмитрию Колезеву на публикацию с фотографией ведомства матерной бранью. Соответствующее сообщение было размещено в комментариях к сообщению Колезева на его странице в сети микроблогов Twitter с официального аккаунта Роскомнадзора в этой соцсети.

История выглядит довольно странной. В ночь на 19 июня главный редактор Znak.com Колезев разместил фотографию, на которой запечатлен слайд с презентации отделения Роскомнадзора в Уральском федеральном округе. На слайде речь идёт о том, как нужно маскировать матерные выражения в тексте публикаций.

Позднее в комментариях к сообщению Колезева появилось сообщение с официального аккаунта Роскомнадзора в Twitter. Комментарий представлял из себя нецензурную брань, но замаскированную по правилам Роскомнадзора.

Позднее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство действительно решило присоединиться к данному флэшмобу, и ответить в нецензурной манере на сообщение Колезева.

«Это флешмоб. Сегодня на странице социальной сети «полыхает» флешмоб по мотивам одной из популярных публикаций. В нем приняли участие «Сбербанк», «Ростелеком», ну и многие другие. Соответственно, компании, аккаунты и организации берут какие-то проблемные темы и в стилистике исходного твита делают соответствующую публикацию. Мы решили взять как тему этой недели маскировку нецензурной брани в СМИ», — сказал Ампелонский.