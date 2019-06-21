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Калуга присоединилась к военно-патриотической акции «Горсть памяти»

Общество

В акции приняли участие представители ветеранских организаций, военкомата, юнармейцы и жители города

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Калуга присоединилась к военно-патриотической акции «Горсть памяти»
Иллюстрация: Kaluga-gov.ru
Военно-патриотическая акция «Горсть памяти»

Калуга, 21 июня 2019, 18:29 — REGNUM  Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти» стартовала в Калуге 21 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе. В акции приняли участие представители ветеранских организаций, военного комиссариата Октябрьского и Ленинского округов Калуги, юнармейцы и жители города.

В торжественной обстановке была взята частица земли с могилы четырех командиров, похороненных в деревне Григоровка. Юные патриоты поместили землю в специальный контейнер — «солдатский кисет». Присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания, на могилу были возложены венки и цветы.

Затем участники акции отправились в деревню Косарево к могиле неизвестного солдата, погибшего в октябре 1941 года. Там также был проведён забор земли в солдатский кисет, возложен венок и цветы.

Напомним, солдатские кисеты с землёй с мест захоронения бойцов и командиров Красной армии будут переданы в историко-мемориальный комплекс главного Храма Вооружённых сил, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье. Кисеты поместят в гильзы артиллерийских снарядов и с воинскими почестями установят на территории Храма.

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