Каждый найденный герой – частица нашей памяти: тверской губернатор Руденя

Ржев, Тверская область, , 12:30 — REGNUM Региональный этап Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти» прошёл во всех муниципальных образованиях Тверской области в День памяти и скорби 22 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Ровно в 12:00 одновременно в ходе торжественных митингов землю с воинских захоронений поместили в специальные контейнеры — «солдатские кисеты». Затем кисеты в гильзах артиллерийских снарядов установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Центральной площадкой акции стал город воинской славы Ржев, где на мемориальном кладбище советских воинов в День памяти и скорби состоялась торжественная церемония захоронения останков погибших воинов, обнаруженных в ходе полевых поисковых работ.

«Здесь, у города Ржева, носящего теперь почетное звание Города воинской славы, более четырнадцати месяцев продолжались сражения, которые имели стратегическое значение для обороны Москвы и победы под Сталинградом. Прошло более семи с половиной десятилетий, но ржевская земля все еще хранит останки многих тысяч бойцов Красной Армии, которым не суждено было вернуться домой, обнять родных, вырастить детей. Каждый найденный герой, каждое восстановленное имя — это частица нашей памяти, это возможность для родных павшего воина поклониться дорогой могиле», — отмечено в приветственном адресе от имени губернатора Игоря Рудени, направленном участникам церемонии захоронения останков погибших воинов.

В рамках церемонии перезахоронения земле были преданы останки 242 советских солдат и офицеров, обнаруженные в ходе Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая прошла в четвёртый раз в Тверской области с 8 по 22 июня. За три года проведения в Верхневолжье экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были подняты останки 1096 красноармейцев, установлены имена 82 защитников Отечества.

Поисковые работы в 2019 году проходили на местах кровопролитных боев у деревень Полунино, Есемово, Зеленкино и других населенных пунктов. Событие объединило более 550 человек из России, Казахстана и Беларуси. В ходе экспедиции отрядом «Память 29-й армии» из Ржева в окрестностях деревни Медведево подняты обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Рядом с местом крушения удалось обнаружить останки двоих летчиков. Поисковики уже нашли архивные данные об экипаже.

Напомним, что с 2019 года постоянный лагерь «Ржев. Калининский фронт» работает вблизи будущего мемориала Советскому солдату, который создается в Ржевском районе. На монументе увековечат имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. Мемориал планируется открыть к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный памятник советскому солдату на территории современной России.