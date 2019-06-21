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Студия 343 Industries объявила о начале бета-тестов Halo: Reach для ПК

Общество

Участие в них примут члены программы Halo Insider

Вашингтон, 21 июня 2019, 18:10 — REGNUM  Бета-тестирование игры Halo: Reach на платформе ПК компания 343 Industries начнет уже в июне 2019 года. Об этом 21 июня сообщил портал GameSpot.

Участие в тестировании примет небольшое количество геймеров, которые участвуют в бесплатной программе Halo Insider. Разработчики отметили, что это будут «скромные» первоначальные бета-тесты, поскольку им нужно будет проверить много моментов игры.

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Напомним, возможность сыграть в ПК-версию Halo: Reach была предоставлена посетителям выставки игровой индустрии E3, которая прошла в Лос-Анджелесе с 11 по 13 июня 2019 года. Игра выйдет на ПК в рамках планов Microsoft выпустить коллекцию Master Chief для этой платформы.

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