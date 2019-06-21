Севастопольцы требуют у властей не превращать их город в «каменные джунгли»

Севастополь, , 18:08 — REGNUM Жители Севастополя протестуют против точечной застройки в жилом квартале, который ведёт к вырубке деревьев. Об этом сообщила руководитель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

По её словам, активисты собрали около 200 подписей под обращением к правительству города, выставившему участок на торги под возведение многоэтажки.

«Жители домов №47 и 49 по улице Шевченко в Гагаринском районе не согласны с намерением города возвести высотку на пустыре, который планировался под зелёную зону. Они против стройки, потому что считают этот участок единственным местом, пригодным для обустройства общественного пространства», — уточнила Дронова.

Она также отметила, что этот жилой район вблизи торгового центра «Метро» представляет собой совершенно неустроенную в плане озеленения территорию.

«Очень много новостроек, и ни одного зелёного «островка». Строительство ещё одной высотки окончательно превратит район в «каменные джунгли». Кроме того, у жителей на руках уже есть эскиз проекта сквера, который одобрили все жильцы, что упростит работу над новым общественным пространством в случае, если строительство дома перенесут на другой участок», — уверена Ольга Дронова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымских общественников, во время реконструкции Приморского парка в Ялте, строители уничтожили 14 сосен, занесённых в Красную книгу. Причём вырубку провели до получения разрешения на строительство.

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