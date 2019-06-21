Ялту в очередной раз обокрали – общественник

Ялта, Крым, , 18:04 — REGNUM То, что произошло в украинское время с застройкой «многоэтажками-циклопами» ялтинского Приморского парка и происходит в российское время с возведением коммерческих торговых центров на Приморском пляже, вызывает у коренных ялтинцев негодование. Об этом в открытом письме главе Крыма Сергею Аксёнову заявил крымский журналист и общественник Сергей Сардыко.

«Никто не спросил местных жителей — хотят ли они жить в этом железобетонном аду. Ощущение, что ваши подчинённые в очередной раз вас обманули», — отметил Сардыко.

Сардыко напомнил, что инвестпроект, который курировал ныне находящийся под арестом бывший первый вице-премьер Виталий Нахлупин, преподносился как продление набережной на Приморском пляже. По сути, уверен общественник, это оказался не инвестпроект, а «сделка-индульгенция с застройщиками Приморского парка». Фактически, по его словам, на общественном пляже решили заработать, построив коммерческие площади и перекрыв людям вид на море от памятника Максиму Горькому до бывшего кафе «Прибой», где, по утверждению общественника, земля продаётся по десять тысяч евро за кв. м, а аренда стоит тысячу долларов за кв. м.

«Причём глава горадминистрации Ялты Челпанов прекрасно знал, что строительство на Приморском пляже ведётся на территориях общего пользования в нарушение положений генпланов города 2013 и 2018 годов, которыми не предусмотрено возведение торговых объектов на пляжной территории. Тем более, согласно Генплану 2018 года, зона застройки вошла в первую зону округа санитарной охраны Чёрного моря, запрещающей возведение чего-либо капитального, кроме как элементов благоустройства и пляжной инфраструктуры — объекты торговли и общественного питания такими элементами не являются. Как можно было после установления прокуратурой и Госстройнадзором Крыма факта самовольного строительства ООО «Крыммонтажстрой» заявить, что в представленном на общественные обсуждения прошлым летом проекте Генплана закралась «ошибка»? Почему тогда срочно не провели новые публичные слушания?» — отмечает общественник, задаваясь вопросом — не было ли здесь мошенничества со стороны чиновников.

Он также обратил внимание на то, что на берегу, где росли посаженные после войны деревья и кустарники, строители уничтожили 14 сосен, занесённых в Красную книгу, — вырубка, по его данным, была проведена ещё до получения разрешения на строительство.

«Как можно было оформить аренду земельного участка в феврале, а госэкспертизу и декларацию о строительстве в апреле этого года — когда всё уже было построено! Путин постоянно говорит о необходимости диалога с людьми и о правовом государстве — почему в Ялте местные власти чихать хотят на установки президента? 27 июня в 16:30 в Ялтинском суде будет слушаться иск по законности стройки на Приморском пляже. Знаете ли вы об этом, или Челпанов боится проинформировать вас?» — добавил Сергей Сардыко.

Общественник также задается вопросом — нравственно ли властям Ялты назначать «празднества с фейерверком, танцами и Сосо Павлиашвили в ночь на День памяти и скорби 22 июня? Как известно, в этот день на территории России на зданиях госучреждений приспускаются флаги, а на жилых зданиях вывешиваются флаги с траурными лентами, не проводятся развлекательные мероприятия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов похвалил администрацию Ялты за хорошо выполненную работу по реконструкции Приморского пляжа.

«Сегодня состоялось открытие новой набережной Приморского пляжа в городе Ялта. Реконструкция проведена за счёт средств частного инвестора без привлечения государственного бюджета. Приятно видеть системный подход к созданию комфортных условий для желающих отдохнуть на набережной. Убраны точки стихийной торговли, благоустроена территория, реализованы пункты программы «Доступная среда», целью которой является создание безбарьерной среды для инвалидов», — отметил глава региона.

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