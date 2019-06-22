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Бригада потеряла до половины состава, но стояла намертво: Радио REGNUM

Общество

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Бригада потеряла до половины состава, но стояла намертво: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Это моя война

Москва, 22 июня 2019, 07:00 — REGNUM  

Начало войны Семён Назаров встретил в городе Ворошилове. В феврале 1942 года он стал командиром взвода стрелкового батальона 106-й отдельной стрелковой бригады. Бригаде противостояла 2-я танковая армия немцев, расположенная на правом фланге группы «Центр». В этих сражениях Назаров и его товарищи получили боевое крещение. Нацисты нападали по четыре-семь раз в день, а наши бойцы держали оборону. Бригада потеряла до половины личного состава, но стояла намертво, не давая фашистскому зверю прорваться на шоссе Болхов-Белев.

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