Бригада потеряла до половины состава, но стояла намертво: Радио REGNUM

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Начало войны Семён Назаров встретил в городе Ворошилове. В феврале 1942 года он стал командиром взвода стрелкового батальона 106-й отдельной стрелковой бригады. Бригаде противостояла 2-я танковая армия немцев, расположенная на правом фланге группы «Центр». В этих сражениях Назаров и его товарищи получили боевое крещение. Нацисты нападали по четыре-семь раз в день, а наши бойцы держали оборону. Бригада потеряла до половины личного состава, но стояла намертво, не давая фашистскому зверю прорваться на шоссе Болхов-Белев.