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Законопроект о требовании гражданства РФ для гидов внесен в Госдуму

Общество

Особые навыки

Москва, 21 июня 2019, 17:39 — REGNUM  Законопроект, направленный на повышение качества предоставления туристического продукта, внес в Госдуму депутат фракции ЛДПР Антон Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Изменения предусматривают обязательные требования для экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, такие как наличие гражданства РФ и высшего профессионального образования и дополнительного образования в сфере культуры или туризма.

«Требование о наличии гражданства Российской Федерации является необходимым условием, поскольку граждане Российской Федерации как по рождению, так и при приобретении гражданства, обладают необходимыми навыками реализации туристического продукта, например, владеют русским языком, обладают знаниями о культурно-исторических традициях и становлении российского государства», — отмечает автор.

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Туризм
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