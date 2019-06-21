В Астраханской области захоронили обнаруженные поисковиками останки солдата

с. Красный Яр, Астраханская область, , 17:37 — REGNUM В Братском саду села Красный Яр Астраханской области 20 июня состоялась церемония захоронения красноармейца Ахмеда Утешева, останки которого обнаружили в 2018 году под Севастополем. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба общественного движения «Поисковое движение России».

Ахмед Утешев родился в 1908 году в Красноярском районе Астраханской области. Все годы после Великой Отечественной войны на своей родине он считался пропавшим без вести. Однако в 2018 году его останки были обнаружены поисковым отрядом «ДОСААФ — Севастополь» под Севастополем на плато Мекензиевых гор. Красноармеец погиб в конце 1941 — начале 1942 года.

При бойце была обнаружена частично читаемая записка в капсуле. Поисковикам удалось установить фамилию солдата и его родину. В военкомате посёлка Красный Яр уцелела книга регистрации новобранцев, благодаря которой поисковикам удалось найти двух человек с нужной фамилией. Первый пережил войну, а вторым оказался солдат, останки которого нашли под Севастополем. В рамках акции «Дорога домой» останки героя были доставлены для захоронения на родине.

На церемонии, которая состоялась 20 июня, присутствовали племянник красноармейца Салават Утешев, ветераны, поисковики, представители власти, активисты общественных организаций и представители духовенства. После церемонии прощания останки красноармейца были преданы земле со всеми воинскими и гражданскими почестями.

«Поисковое движение России» является крупнейшей организацией, которая занимается полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч человек в составе более 1,4 тыс. поисковых отрядов. За шесть лет работы движения его участники подняли останки более 120 тысяч советских солдат и офицеров, а также установили более шести тысяч имен и судеб защитников Отечества.