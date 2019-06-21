Законопроект о «детях войны» вновь внесли в Госдуму депутаты от КПРФ

Москва, , 17:35 — REGNUM Законопроект о дополнительных мерах поддержки для детей войны вновь внесла в Госдуму группа депутатов фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Речь идет о гражданах, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны. Так, отмечают авторы инициативы, такие граждане во время войны трудились наравне со взрослыми, а после ее окончания — восстанавливать разрушенное войной хозяйство страны.

«Это руками детей войны осваивались целинные земли, Сибирь, атом, космос. Это они восстановили город Сталинград, это они строили нефтепровод «Дружба» с эксплуатации которого наживаются нынешние приватизаторы. А дети войны превратилось в поколение лишних людей. У них мизерная пенсия, нет льгот, нет обеспечения достойной старости», — отмечают авторы инициативы.

Так, по их данным, средняя пенсия в Калининградской области сегодня составляет 9 тыс. рублей, а еще в 11 областях — чуть больше 10 тыс. рублей.

«Но это средняя пенсия. На самом деле дети войны получают 5−8 тыс. рублей», — отмечают депутаты.

Этих средств не хватает ни на лекарства, ни на продукты питания, ни на платежи по ЖКХ, которые дети войны уплачивают в полном размере.

В связи с этим депутаты предлагают принять закон о детях войны, который сегодня действует на региональном уровне в 20 субъектах РФ. К детям войны коммунисты предлагают отнести граждан, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 г. Кроме того, в эту категорию депутаты предлагают также включить граждан, которым на начало войны не исполнилось 14 лет. По их расчётам, это порядка 10,7 млн человек, из которых 2,1 млн не получают никаких льгот.

Коммунисты предлагают освободить таких граждан от уплаты взносов на капремонт, а также обеспечить им бесплатное медобслуживание в части профилактики, диагностики и лечения заболеваний, а также бесплатную медицинскую реабилитацию. Кроме того, им также предлагается давать. преимущества при вступлении в жилищные кооперативы, садоводческик и дачные некоммерческие объединения граждан, а также при получении земельных участков для строительства жилья.

Между тем только на освобождение детей войны от уплаты взноса на капремонт потребуется 35,34 млрд рублей в год из федерального бюджета. Эти средства коммунисты предлагают взять из Фонда национального благосостояния.

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