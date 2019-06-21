Власти Москвы решили продлить красную ветку метро

Москва, , 17:24 — REGNUM Сокольническую линию метро планируется дополнительно продлить, заявил журналистам 21 июня вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

Ветку планируется провести до станции «Потапово» к 2023 году. Вице-мэр заявил, что решение о продлении Сокольнической линии уже принято.

«После станции «Коммунарка» она дойдет до деревни Потапово. Ведется работа по утверждению проекта планировки территории. Весь объем строительных работ планируем завершить до конца 2022 года», — сказал он.

Хуснуллин также раскрыл некоторые подробности строительства. Он сообщил, что станция «Потапово» будет наземной, её разместят в створе дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе у пересечения с улицей Александры Монаховой. Длина нового участка составит 2,6 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре новых станции южного участка Сокольнической линии были открыты 20 июня.

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