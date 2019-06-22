Руденя: Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» — эстафета исторической памяти

Ржев, Тверская область, , 13:02 — REGNUM Церемония закрытия Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» состоялась в Ржеве Тверской области 22 июня в День памяти и скорби, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В течение двух недель поисковики — участники экспедиции, которая была организована при поддержке регионального правительства, подняли останки более 240 красноармейцев, нашли 15 и идентифицировали девять медальонов.

«Высокий статус этого мероприятия свидетельствует о том, что память о Великой Отечественной войне, признательность поколению победителей за их беспримерный подвиг является мощным объединяющим началом для жителей разных регионов и государств. Участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир», — отмечено в приветствии от имени губернатора Игоря Рудени, направленном участникам церемонии закрытия экспедиции.

Председатель РВИО, министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что проведение масштабной поисковой экспедиции в непосредственной близости от будущего Ржевского мемориала Советскому солдату — символично: мемориал станет воплощением массового героизма советских воинов-освободителей.

Военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» стартовала в Ржевском районе 8 июня. Поисковые работы проходили на местах кровопролитных боев у деревень Полунино, Есемово, Зеленкино и других населенных пунктов. Событие объединило более 550 человек из России, Казахстана и Белоруссии. Отрядом «Память 29-й армии» из Ржева в окрестностях деревни Медведево подняты обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Рядом с местом крушения удалось обнаружить останки двоих летчиков. Поисковики уже нашли архивные данные об экипаже.

Отметим, что в общей сложности за четыре года работы экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области в ней приняли участие 2240 поисковиков из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Подняты останки 1330 красноармейцев, установлены имена 91 защитника Отечества. Лагерь «Ржев. Калининский фронт» стал образцово-показательным для всех региональных Вахт Памяти, проводимых на территории России.

С 2019 года постоянный лагерь экспедиции работает вблизи будущего мемориала Советскому солдату, который создается в Ржевском районе. На монументе увековечат имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. Мемориал планируется открыть в мае 2020 года, к 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный памятник советскому солдату на территории современной России. В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. В настоящее время скульптор Андрей Коробцов работает над созданием 25-метровой фигуры советского солдата для Ржевского мемориала.