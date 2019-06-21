Космополитизм и уменьшительный национализм – это два врага РФ – Кургинян

Москва, , 16:54 — REGNUM Либеральная интеллигенция готова молиться на любого врага России, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 21 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале в рамках дискуссии о значении русского национализма.

«Мы говорим о том, что космополитизм — это враг. И здесь нет никаких противоречий. Да, враг России. Это либеральная и прочая интеллигенция, которая готова молиться на любого нашего врага и которая подрывает нашу идентичность. Да. Но у нас есть второй враг, — сказал Кургинян. — Это уменьшительный русский национализм. Не русский национализм вообще, а уменьшительный национализм, который говорит, что нам надо ото всех отделиться, Кавказ надо отбросить. И на майдане соединялись не только наши либералы. Там же были крайние русские националисты. Там они были. Мы должны видеть две эти опасности — космополиты и уменьшительный русский национализм».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению генерального секретаря Всемирной исламской лиги шейха Мухаммеда бен Абдель Карима аль-Иса, Россия достигла значительных успехов в борьбе расистскими и националистическими тенденциями. Об этом он заявил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Россия является великой страной в немалой степени тем, что ей удаётся сохранять мир и согласие между различными этносами, народами и религиями благодаря тому, что Российская Федерация не приемлет никаких расистских или националистических лозунгов, выступлений», — заявил аль-Иса.

Он подчеркнул, что в лиге очень горды проведением Россией политики, которая «пресекает любые расистские поползновения».

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