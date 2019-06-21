Дмитрий Миронов принял участие в «Дне ярославского поля»

Ростов, Ярославская область, , 16:25 — REGNUM 21 июня в Ростовском районе Ярославской области открылась межрегиональная аграрная выставка-форум «День ярославского поля». Это мероприятие приурочено к окончанию посевной, именно здесь сельхозпроизводители из разных регионов могут встретиться, пообщаться, обменяться опытом. В программе форума — фестивали хлеба и безалкогольного пива, выставка животных, мастер-классы народных умельцев. На выставке были представлены современные образцы от компаний — партнеров экспозиции, проходил тест-драйв техники в полевых условиях.

С праздником всех участников поздравил ярославский губернатор Дмитрий Миронов. Он отметил, что аграрный форум стал традиционным событием для Ярославской области:

Сегодня можно подвести некоторые итоги, познакомиться с достижениями лучших хозяйств, обсудить наши ближайшие и перспективные планы. Прошлый год был удачным для ярославского села. Практически по всем показателям сельскохозяйственного производства достигнут существенный рост. Хорошие результаты показала отрасль животноводства. Это стало возможным благодаря консолидации усилий тружеников села и правительства области, — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в Ярославской области будет продолжено развитие приоритетных направлений АПК, в частности, производства органической сельхозпродукции. По доле сертифицированных для этого земель, выпуску мяса, мясопродуктов, молока и молочных продуктов такой категории Ярославская область занимает первое место в Российской Федерации.

Успехи Ярославской области в сельскохозяйственной отрасли отметил и почетный гость форума — первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Он поблагодарил ярославцев за то, что они обеспечили отечественную промышленность льном, нарастили объемы.

Также нас радуют повышение продуктивности дойного стада, новый уровень селекционно-племенной работы. А еще больше радует значительное количество мелких и крупных инвестпроектов. Это очень правильный подход областного правительства. Ярославская область в лидерах по многим показателям в сельхозотрасли, — сказал Джамбулат Хатуов.

Но останавливаться на достигнутом нельзя, отметил замминстра. Он озвучил амбициозные планы: в ближайшее время России предстоит удвоить экспорт, нарастить объемы производства по некоторым сельскохозяйственным культурам. Для этого, безусловно, нужно сделать все для того, чтобы сельские жители могли трудиться в комфортных условиях.

Джамбулат Хатуов рассказал о глобальной программе «Развитие сельских территорий» Ее параметры утверждены правительством. Главная цель программы — улучшение качества жизни сельских жителей.

На празднике отличившимся работникам сельского хозяйства были вручены грамоты и благодарности Министерства сельского хозяйства и губернатора Ярославской области.

В рамках «Дня ярославского поля» состоялся конкурс механизаторов по профессиональному мастерству управления трактором. Открыли его Дмитрий Миронов и Джамбулат Хатуов — они сами сели за руль.

Кроме того, глава региона и первый заместитель министра сельского хозяйства пообщались с представителями регионального отделения Российского союза сельской молодежи. Приятная новость — студенты рассказали, что после окончания учебы хотят трудиться на Ярославской земле. .