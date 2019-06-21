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Калужане отправились в автопробег, посвященный Дню памяти и скорби

Общество

Мероприятие приурочено к дате начала Великой Отечественной войны

Калуга, 21 июня 2019, 16:13 — REGNUM  Автопробег по местам боевой славы Калужской области стартовал 21 июня в Калуге. Мероприятие приурочено к одной из трагических дат в истории страны — дню начала Великой Отечественной войны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, в автопробеге принимают участие старшеклассники и учащиеся профессиональных образовательных организаций Калуги, члены военно-патриотических объединений.

Участники акции посетят места боевой славы Бабынинского района, а также городов Мосальска и Юхнова. В ходе автопробега состоится возложение цветов и венков к воинским мемориалам и братским могилам. Участники автопробега примут участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби, а также в торжественном перезахоронении останков советских воинов в деревне Барсуки Мосальского района.

Организаторами патриотической акции выступили министерство образования и науки Калужской области, Областной молодежный центр, региональное отделение ДОСААФ России и региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов».

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День памяти и скорби
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