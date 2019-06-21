Пермь, , 16:10 — REGNUM В Перми в отношении директора школы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Мать школьницы проинформировала руководителя учреждения о том, что учитель математики совершил преступление против половой неприкосновенности ее дочери. Однако директор не уведомил о факте правоохранителей, по сути, скрыл факт преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, директор школы ограничилась только отстранением учителя от работы в данном классе и лишением премии, квалифицировав его действия нарушением педагогической этики.

О преступлении сотрудникам полиции стало известно в результате оперативных мероприятий только через две недели после его совершения. В настоящее время в отношении учителя математики возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».