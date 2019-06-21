Онлайн-шоу «Ночной Контакт» поздравило выпускников с окончанием школы

Москва, , 16:48 — REGNUM Российские выпускники отпраздновали выпускной в прямом эфире онлайн-шоу «Ночной Контакт» при поддержке социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Это третий онлайн-праздник под названием «Основной выпускной» проходящий на базе сообщества «Ночной Контакт». Ведущие мероприятия — Станислав Ярушин и Константин Пушкин. В течение трех часов молодых выпускников поздравляли звезды современной отечественной эстрады. Музыкальные исполнители, занимающие лидирующие позиции чартов VK-music, исполнили свои песни и поучаствовали в развлекательных интерактивах с бывшими школьниками.

Например, певец Олег Терновой вместе с гимнасткой, номинантом премии «Выпускник 2019», выпускницей Викторией Кошевой с завязанными глазами пытались угадать на ощупь предметы школьного быта, такие как как портфель, анатомический скелет или гимнастический обруч.

Казанский рэпер Slame (Вячеслав Исаков) с обладателем титула «Юный Ломоносов» Кириллом Бессмертным поучаствовали в тематической игре «сто к одному», угадывая самые популярные ответы на вопросы о звездах российского шоу-бизнеса.

Поп-певица Люся Чеботина поучаствовала в конкурсе пантомимы вместе с петербургской выпускницей и блогером Дарьей Искренко: девушки пытались отгадать популярные среди школьников фразы, такие как «звонок для учителя» или «биссектриса — это крыса», показанные жестами ведущим шоу.

Видеоблогер и музыкальный исполнитель Давид Манукян вместе с обладательницей титула «Юная Мисс Мира» и «Юная Мисс России» Анастасией Знобиной устроили танцевальное сражение, демонстрируя необычные хореографические импровизации в прямом эфире.

Музыкант Максим Свобода с модельером и номинантом премии «Выпускник 2019» Татьяной Гусаровой проверили свои знания орфографии, поочередно называя буквенный состав словарных слов, таких как «палисадник» или «бюллетень».

Певица Ольга Серябкина (выступающая под псевдонимом Molly) соревновалась с четырехкратным чемпионом России по ушу и номинантом премии «Выпускник 2019» Евгением Пчелиным в викторине, посвященной знаниям необычных школьных традиций разных народов мира.

Наконец, хедлайнер шоу, российский популярный певец Дима Билан вместе с профессиональным пианистом и композитором, выпускником Сергеем Пуриком, выясняли, насколько каждый из них знает историю своего поколения.

Из семи конкурсов звезды победили в одном, выпускники — в четырех, еще два завершились ничьей.

Также в эфире праздника выпускникам показали видео-поздравление президента России Владимира Путина. В рамках своего видео-обращения он отметил, что главное сейчас для недавних школьников — определиться с профессией. Также президент пожелал ребятам успехов и напомнил, что своей страной необходимо гордиться.

«Гордитесь нашей великой родиной, и она обязательно будет гордиться вами».

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В перерывах между активностями на сцене «Ночного Контакта» выступали звезды эстрады, такие как PLC, Strange, Anchi и Полина Гудиева. Последняя представила свой новый музыкальный номер — песню «В шоколаде», и разыграла между выпускниками шоколадную плитку со своим изображением.

Кроме того, среди подписчиков группы «Ночной Контакт» разыгрывались беспроводная аудиоколонка и беспроводные наушники. Также недавние школьники могли публиковать свои выпускные фотографии под специальным постом в группе: ведущие пообещали подвести итоги конкурса «Мисс и Мистер Выпускной» и наградить победителя лучшего кадра современным смартфоном в прямом эфире, однако итоги конкурса в конце передачи так и не прозвучали: их пообещали огласить в ближайших выпусках шоу.

Выпускные балы в Москве в 2019 году пройдут в ночь с 23 на 24 июня. В это же время в Санкт-Петербурге состоится городской праздник для выпускников «Алые паруса».

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