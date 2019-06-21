Количество краж мобильных телефонов в Казахстане сократилось на 18% — МВД

Нур-Султан, , 16:02 — REGNUM Количество краж сотовых телефонов по итогам первых пяти месяцев 2019 года в Казахстане снизилось на 16%. Об этом заявил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, сообщает 21 июня агентство «Казинформ».

По его словам, доля краж в общей структуре преступлений в республике составляет 65%. Министр напомнил, что с 1 января 2019 года в Казахстане введена регистрация абонентских устройств с привязкой в ИИН владельца, что позволяет оперативно блокировать устройство при хищении.

Тургумбаев также рассказал о мерах по предотвращению краж запчастей автомобилей. Реализацию запасных частей планируется разрешить только чрез специализированные магазины, где будет организован учет лиц, сдающих детали.

Напомним, в конце января 2019 года в министерстве юстиции Казахстана сообщили, что повторная кража переведена из категории «средней тяжести» в категорию «тяжелое преступление».

Читайте также: В Казахстане ужесточили наказание за повторное совершение кражи