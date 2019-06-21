Если полигон не построят на Шиесе, его построят в другом месте — глава ОП

Архангельск, , 15:45 — REGNUM Ситуация с антимусорными протестами в Архангельской области — не уникальна. Напряжение испытывает большинство регионов страны. Об этом в ходе своего визита в Архангельск заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В большинстве регионов страны есть напряжение в связи с мусорной темой — будь то строительство полигонов, сортировочных станций и так далее. Ситуация Архангельской области не уникальна, — заявил глава Общественной палаты. — Но это сложнейшая проблема для страны, потому что если жители добьются того, что полигон строить не будут — его построят в другом месте. Здесь нужен системный плановый подход, в том числе, научный. И нужно, чтобы с самого начала возник контакт с активистами, НКО и общественными организациями».

По его словам, именно отсутствие взаимодействия с общественностью стало причиной эскалации конфликта в Архангельской области.

«Надо придумывать такие технологии общественного контроля, чтобы общество, организации и НКО, компетентные в различных вопросах, вовлекались в процесс до того, как возникает конкретный проект, — заявил Фадеев. — Как только возникает резонансная идея, как строительство мусорных полигонов, мусоросжигательных заводов или дорог — необходимо сразу вовлекать общество и вместе находить решение. Это позволит снизить социальную напряженность в обществе. Мусорная реформа, возможно, — главное политическое дело страны, ее невозможно провести без взаимодействия с жителями регионов. И, с одной стороны, это вызывает напряжение, а с другой стороны, — это вызов. Здесь общая ответственность власти и общества».

Напомним, из-за протестов населения Архангельская область названа самым проблемным регионом мусорной реформы. Причиной конфликта в минприроды РФ сочли недостаточно выстроенные отношения с населением.

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