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Самая короткая ночь в 2019 году наступит 21 июня

Общество

В Южном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Северном полушарии — лето

Самая короткая ночь в 2019 году наступит 21 июня
Солнце над городом

Москва, 21 июня 2019, 15:33 — REGNUM  Самой короткой в 2019 году будет ночь с пятницы 21 июня на субботу 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«21 июня в 18:54 мск наступит летнее солнцестояние, — говорится в сообщении. — Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира».

В пресс-службе отметили, в Южном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Северном полушарии — лето. Таким образом, самый длинный световой день и самая короткая ночь будут наблюдаться в Северном полушарии.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что летнее солнцестояние в Москве и Подмосковье сопровождается жарой до +31 °С.

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Астрономия
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