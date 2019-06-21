СМИ Дагестана поддержали арестованного журналиста на первых полосах изданий

Махачкала, , 15:33 — REGNUM Дагестанские негосударственные еженедельники «Черновик», «Новое дело» и «Свободная республика» разместили на первой полосе свежего номера фразу «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев». Тем самым издания поддержали арестованного редактора отдела религии газеты «Черновик», передаёт 21 июня корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев подозревается в участии в деятельности террористической организации и финансировании боевиков из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Журналист был задержан 14 июня, а 18 июня Советский районный суд Махачкалы заключил его под стражу на два месяца. Вместе с ним по данному уголовному делу в качестве подозреваемых проходят ещё 10 человек.

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Между тем коллеги задержанного уверены в его невиновности. Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня группа поддержки Гаджиева направила запрос в минюст Дагестана о разрешении митинга на центральной площади Махачкалы 30 июня. Участники акции планировали выступить в защиту журналиста и потребовать освободить его из заключения. Между тем минюст отказал в проведении акции, объяснив, что площадь в Махачкале не предназначена для таких мероприятий.

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