Луганск, , 15:42 — REGNUM Украинские силовики организовали медиа-курс для школьников Донбасса, в рамках которого рассказывают детям о том, что в ДНР и ЛНР живут «неправильные украинцы», заявил 21 июня начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

«В данных мероприятиях непосредственное участие принимал заместитель начальника штаба «ООС» (Операция объединённых сил — ИА REGNUM )… Во время данных мероприятий военные психологи убеждали школьников в том, что на территориях ЛНР и ДНР проживают «неправильные» украинцы, с которыми необходимо бороться любыми средствами, вплоть до физического уничтожения», — рассказал Осадчий.

Он отметил, что под видом просвещения детей, украинские силовики стремятся оправдать проведение карательной операции против Донбасса и многочисленные убийства его жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ устроили масштабный артобстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили многие объекты, включая детскую больницу и бассейн.

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Напомним, война в Донбассе началась в 2014 году после того, как жители региона отказались признавать результаты вооружённого государственного переворота в Киеве. Украинские политики и СМИ отрицают тот факт, что в Донбассе против ВСУ воюют другие граждане Украины, называя происходящее «российской агрессией».