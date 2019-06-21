British Airways прекратила полеты над Ормузским проливом

Лондон, , 15:10 — REGNUM Полеты в контролируемом Ираном воздушном пространстве над Ормузским проливом, где был сбит американский беспилотник, прекратит британская авиакомпания British Airways. Об этом сообщил представитель авиакомпании агентству Reuters.

«Наши сотрудники … поддерживают постоянный контакт с авиационными властями разных стран для осуществления комплексной оценки рисков на всех наших маршрутах», — отметил источник.

По его словам, проходившие через Иран маршруты будут скорректированы, поэтому принятые меры не приведут к полной отмене авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские военные уничтожили вторгшийся в воздушное пространство страны беспилотник США. По его словам, инцидент произошел в южной прибрежной провинции Хормозган.

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