Google ответила на статью про миллионы фальшивых компаний в «Картах Google»

Маунтин-Вью, США, , 15:09 — REGNUM Google ответила на статью The Wall Street Journal, в которой было написано, что в сервисе «Карты Google» присутствуют «миллионы» несуществующих компаний. Ответ был опубликован 20 июня на сайте IT-гиганта.

Продукт-менеджер Google Итан Рассел заявил, что из более чем 200 млн компаний, добавленных Google за годы существования «Карт Google», поддельными можно назвать лишь «небольшой процент». Например, в 2018 году из системы было удалено 3 млн несуществующих фирм, при этом 90% из них были удалены до того, как их увидели пользователи. 85% этих аккаунтов выявила система «Карт Google» и лишь 250 тыс. обнаружили люди.

Рассел подчеркнул, что компания постоянно совершенствует методы борьбы с мошенниками и повышает их эффективность. Однако она не может рассказать об этом подробно, поскольку в этом случае желающие обойти систему получат нужную им информацию.

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Напомним, ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой сообщилось о том, что в «Картах Google» присутствует около 11 млн фальшивых аккаунтов организаций. Авторы статьи отметили, что ежегодно в сервисе появляются «сони тысяч» таких страниц.

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