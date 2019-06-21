МЧС предупредило о сильном ветре 22 июня в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило предупреждение о сильном ветре, который ожидается во второй половине дня в субботу, 22 июня, в прибрежных районах Северной столицы. Его скорость может достигать 12−15 метров в секунду.

Жителей и гостей города просят соблюдать осторожность и внимательность при нахождении на улице и на берегу Финского залива.

По данным синоптиков, ветер дуть с запада и юго-запада. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днём +21…+23 градусов.

Добавим, что температура воды в Неве составляет +17 градусов, в Финском заливе (курортная зона) +18…+21 градусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с вечера субботы, 22 июня, до утра воскресенья, 23 июня, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра.