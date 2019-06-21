«Мы не видим содействия национальному развитию русского народа» – Ремизов

Москва, , 15:26 — REGNUM Понятие «соотечественник» в России трактуется очень широко, считает президент института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он заявил 21 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Возьмём системы государственных документов. Последнее время в концепции национальной политики начинают вписывать слова о системообразующей роли русского народа в преобразовании России, — сказал Ремизов. — Но когда дело доходит до формулировки целей государственной национальной политики, то мы не видим там ряда ключевых вещей. Мы видим хорошие вещи: — содействие формированию единой гражданской нации, общероссийской идентичности, содействие гармонизации межнациональных отношений, содействие культурному многообразию, содействие репатриацию мигрантов. Но мы не видим содействия национальному развитию русского народа. Мы не видим стремления сохранить Россию как страну с преобладающим влиянием русской культуры и русского языка. То есть сохранить этнокультурный баланс в условиях активных миграционных процессов».

До самого последнего времени, по мнению Ремизова, в РФ не ставились цели содействия репатриации русских соотечественников.

«Есть оговорки относительно того, в каком виде она появляется сейчас. Понятие соотечественника у нас определено очень широко — по принципу рождения в СССР. То есть оно не имеет культурно-этнической составляющей. Россия не пошла по пути тех стран, которые на неё похожи в части разделённого статуса крупнейшего народа», — сказал Ремизов.

Кроме того, эксперт отметил, что русский — это прежде всего носитель русского языка как материнского и русской культуры.

«По большей части этот критерий совпадает с наличием русских корней по происхождению, — сказал Ремизов. — Я бы предложил такое определение русской идентичности — русским является любой человек, который является носителем русского языка, русской культуры и не делает сознательного выборы в пользу другой идентичности, которая исключала бы его связь с русским народом. Возможна двойная идентичность — русский армянин, русский еврей. Почему кореец из Ташкента не может быть русским? Цой что, не русский? Цой русский».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, поводом для этого комментария стало интервью Ремизова, в котором он заявил, что «русская идентичность вытесняется» из таких сфер, как сфера образования, массовая культура и другие, под тем предлогом, что Россия — страна многонациональная. Поэтому, как считает Ремизов, сегодняшнее состояние русской идентичности «выглядит довольно болезненным».