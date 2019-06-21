Коррупция и незаконное хранение боеприпасов: чиновника Оренбуржья ждёт суд

село Плешаново, Оренбургская область, , 15:08 — REGNUM В Оренбургской области перед судом предстанет первый заместитель главы администрации Красногвардейского района. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Чиновник обвиняется по двум статьям УК РФ — получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении патронов к нарезному огнестрельному оружию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый замглавы районной администрации был задержан 15 января 2019 года в селе Плешаново. По версии следствии, чиновник получил от фермера взятку в размере 2 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе. В ходе обыска дома у замглавы админситарции района были обнаружены и изъяты 18 патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 5,6 мм.

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