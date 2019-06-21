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В первый день ЕНТ в Казахстане 28% выпускников «завалили» экзамен

Общество

Средний балл по пяти предметам составил 74,2

Нур-Султан, 21 июня 2019, 15:12 — REGNUM  Проходной балл для получения образовательного гранта в Казахстане преодолели 9 338 участников (73%) Единого национального тестирования (ЕНТ). Об этом 21 июня заявил директор департамент высшего и послевузовского образования министерства образования и науки республики Адлет Тойбаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, 3 434 участника (28%) не преодолели проходной балл. Максимальный балл по итогам первого дня тестирования составил 137 из 140. Средний балл по пяти предметам составил 74,2.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 июня по 5 июля в Казахстане проходит ЕНТ на бесплатной основе. Выпускники сдают три обязательных предмета: историю Казахстана, математическую грамотность, грамотность чтения и два профильных.

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Общее образование
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