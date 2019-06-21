Во Владивостоке завершилась масштабная модернизация тоннеля имени Сталина

Владивосток, , 15:02 — REGNUM Владивостокский тоннель им. И. В. Сталина Дальневосточной железной дороги, построенный в 1935 году, открыли в торжественной обстановке во Владивостоке, сообщает 21 июня пресс-служба ОАО «Российские железные дороги».

Церемонию открытия поддержали своим участием начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин, губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава администрации Владивостока Олег Гуменюк, почетные граждане приморской столицы, ветераны и работники предприятий железнодорожного транспорта.

С открытием движения через Владивостокский тоннель возобновилось движение городской электрички, связывающей центр Владивостока с его отдаленным Первомайским районом.

Сданный в эксплуатацию в 1935 году тоннель «Имени тов. Сталина» — однопутный железнодорожный тоннель протяженностью 1382 метра. Во Владивостоке он связывает посадочные платформы Третья Рабочая и Луговая. Через него осуществляются грузовые перевозки в адрес портов на Мысе Чуркина, подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2, а также движение пригородных электропоездов. Данное искусственное сооружение имеет статус памятника истории и архитектуры краевого значения.

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