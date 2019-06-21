Владелец архангельской часовни препятствует ее сносу

Архангельск, , 15:02 — REGNUM Собственник так называемой часовни, которую архангельским властям разрешил снести суд, оказал сопротивление рабочим, прибывшим для демонтажа постройки.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, собственник незаконной постройки оказывает сопротивление дальнейшим работам по сносу, администрацией Ломоносовского округа направлено обращение в органы полиции.

Специалистам подрядной организации удалось выполнить работы по снятию части обшивки здания и освобождению помещений от мебели и иных вещей.

«Подрядчик сообщил, что гражданин Радченко и четверо его друзей отказываются покидать помещения. Рабочие не рискуют подвергать жизнь и здоровье людей опасности. Поскольку решение суда должно быть исполнено, мы информировали полицию о необходимости оказать содействие в данном вопросе», — рассказала глава администрации Ломоносовского округа Вера Пономарева.

Напомним, построить культовое сооружение собственник решил еще в 90-х. Однако разрешение получил не на возведение храма, а на строительство магазина. В 1997 году на здании был установлен купол. С начала 2000-х годов оно было обнесено высоким забором. После того как в 2017 году забор был снесен по решению мэрии, выяснилось, что часовня выросла на один этаж. На территории собственник организовал грядки, туалет и складировал мусор.

Позиция епархии по поводу сноса частной часовни была озвучена в СМИ в начале этого года — владыка Архангельский и Холмогорский Даниил тогда заявил, что на этом месте нужно построить храм, соблюдая все государственные законы и церковные каноны.

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