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В Москве на вечер 22 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Общество

Предупреждение действует с 18:00 22 июня до 03:00 23 июня

В Москве на вечер 22 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дождь в Москве

Москва, 21 июня 2019, 14:59 — REGNUM  В Москве с вечера субботы, 22 июня, до утра воскресенья, 23 июня, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, предупреждение по Москве из-за кратковременного дождя действует с 18:00 22 июня до 03:00 23 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, 22 июня днем в столице и местами по области воздух может прогреться до +32 градусов.

В воскресенье, 23 июня, в Москве ожидается кратковременный дождь, температура не поднимется выше +28 градусов. Такая же погода ожидается и в понедельник, 24 июня.

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