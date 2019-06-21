Москва, , 15:14 — REGNUM В Северном полушарии Земли 21 июня наступает летнее солнцестояние.

Отмечается, что в течение суток 21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе. Продолжительность светового дня составит 17 часов 33 минуты. Таким образом, этот день станет самым длинным, а следующая ночь — самой короткой в году. Солнце зайдёт на широте Москвы 21 июня в 21:19, а взойдёт 22 июня в 03:50.

Напомним, летнее солнцестояние в древней Руси считалось одним из самых важных праздников. Он особо отмечался древними славянами, а также северными и прибалтийскими народами.

До принятия христианства в этот день праздновался праздник Ивана Купалы. Люди собирали цветы, гадали и обливались водой, прыгали через костры и сжигали чучело в виде колеса, которое символизировало Солнце. Согласно поверью наших предков, раз в год, в ночь на Ивана Купалу, цветет папоротник. Цветок дарует нашедшему его счастье и исполнение желаний.

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