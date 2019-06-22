В Твери зажгли «Свечу памяти»

Тверь, , 04:30 — REGNUM Традиционная патриотическая акция «Свеча Памяти» состоялась в 04:00 22 июня, в День памяти и скорби, у Обелиска Победы в Твери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В час, когда 78 лет назад началась Великая Отечественная война, жители региона почтили минутой молчания память воинов, отдавших жизни за свободу Родины. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители патриотических объединений, активисты движения «Волонтёры Победы», курсанты военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, юнармейцы, молодёжь, жители Твери.

«С первых дней Великой Отечественной войны наш народ жил в едином порыве: «Всё для фронта! Всё для Победы!» Мы никогда не забудем этот подвиг. Каждый год, в день и час начала Великой Отечественной войны, по всей России молодые люди зажигают свечи в память о тех, кто отдал жизнь за Родину. Вечная память всем защитникам Отечества! Пусть небо над нашей любимой Россией всегда будет мирным!», — сказал Игорь Руденя.

Участники акции возложили цветы к Обелиску Победы и Вечному огню. В храме Михаила Тверского прошла лития, которую отслужил митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Отметим, что памятные мероприятия в регионе продолжатся. В 11:30 от Обелиска Победы в Твери стартует автобусный рейд по воинским захоронениям города. В нем примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители военно-патриотических клубов областной столицы. В ходе рейда планируется посетить девять захоронений. На каждом состоится экскурсия, церемония возложения цветов.

Калининская область (ныне Тверская) приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков уже 5 июля 1941 года. В первые месяцы войны на фронт ушло более 225 тысяч жителей региона, а в общей сложности в годы Великой Отечественной воевать с врагом отправились свыше 600 тысяч жителей региона. За годы войны фашисты уничтожили в области 705 предприятий, более 5 тысяч колхозов и совхозов, свыше 2,1 тысячи учреждений образования, здравоохранения и культуры. На фронтах и в партизанских отрядах погибли более 278 тысяч жителей Калининской области.